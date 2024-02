Marchisio certo, le parole: «La Juve sognava lo Scudetto, ma l’Internazionale F.C.…» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 00:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Claudio Marchisio sembra certo, l’ex calciatore ha parlato della lotta Scudetto tra Juve ed Internazionale, ecco cosa ne pensa dei leoni nerazzurri

Claudo Marchisio ha rilasciato una lunga intervista a Mediaset. L’ex calciatore della Juve ha parlato così dei bianconeri, belle parole anche per l’Internazionale in chiave scudetto.

IL MOMENTO DELLA JUVE – «In questo momento la squadra deve pensare solo al presente. L’ultima partita è stata vinta all’ultimo secondo e i giocatori devono continuare a crederci sempre in questa maniera fino alla fine. I bilanci si faranno a giugno e solo allora si capirà se è stata una buona stagione. Fino a qualche settimana fa c’era il sogno scudetto, ma davanti c’è una squadra che merita il primo posto, superiore sia nella rosa, sia nella qualità. Per la Juve la cosa importante è tornare a calcare palcoscenici importanti come la Champions. Molti dei ragazzi che oggi indossano la maglia bianconera dovranno crescere oltre che vincere le partite per essere poi pronti l’anno prossimo».

L’articolo Marchisio certo: «La Juve sognava lo Scudetto, ma l’Internazionale…» proviene da Internazionale News 24.