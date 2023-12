Marchionni certo: «Fc Internazionale rosa superiore, ma la Vecchia Signora Juventina può giocarsela fino alla fine»

L’ex calciatore della Juve, Marco Marchionni, si è espresso così in merito al cammino dei bianconeri e la lotta scudetto con l’Inter

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, Marco Marchionni ha commentato così il cammino stagionale della Juve e la lotta scudetto della squadra di Allegri con l’Inter.

SOPRESO DI VEDERE LA JUVE SECONDA, ALLE SPALLE DELL’INTER? – «Il presupposto è che la Juve in quella posizione non è mai una sorpresa perché è pur sempre la Juve. In questi anni non ha fatto benissimo perché ha avuto delle difficoltà e in questa stagione magari non tutti si aspettavano la cavalcata che sta facendo, invece la gestione di Allegri sta dando i suoi frutti. E’ normale che ogni anno possano esserci difficoltà con giocatori che magari si pensava potessero dare qualcosa e invece non la danno, mentre stavolta è riuscito a trovare l’amalgama giusta. Secondo me si sono ricompattati spogliatoio e società e questo fa si che la Juve, quest’anno, abbia iniziato un percorso importante».

SULLA LOTTA SCUDETTO CON L’INTER – «Alla Juve ci vorrà continuità. L’Inter come rosa e giocatori può essere superiore, ma in campo si va in 11 e la Juve, con quegli 11 che vanno in campo, se la può giocare fino alla fine. E può puntare allo scudetto».

