Marchetti torna sul contatto Lobotka-Lautaro: «Massa ha sbagliato, non mi torna una cosa»

Il giornalista Luca Marchetti è tornato al parlare del contatto tra Lobotka e Lautaro avvenuto nel corso di Napoli Inter

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti torna a parlare del contatto avvenuto in Napoli Inter tra Lobotka e Lautaro che ha portato al gol di Calhanoglu.

LE PAROLE – «Io credo che Massa abbia commesso un errore, ma non da matita blu. Lautaro infatti prima anticipa Lobotka, poi trattiene il giocatore, ma lo slovacco non sarebbe arrivato sul pallone. Penso che la valutazione del direttore di gara sia stata così. Ciò che a me non torna è che, in una circostanza simile in Frosinone-Torino, invece il Var sia stato utilizzato. Perché nel primo caso non si è intervenuti e nel secondo sì?».

