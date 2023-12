Marchetti sull’Fc Internazionale: «Si è complicata la vita da sola»

Il giornalista Luca Marchetti è tornato al parlare di Inter e Milan per quanto riguarda il loro percorso fatto in Champions League

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti torna a parlare dell’Inter e Milan in Champions League.

LE PAROLE – «Più di così il Milan non poteva fare. Vince, in rimonta, in trasferta. L’Inter si è complicata la vita da sola. Non che l’abbia fatto apporta, beninteso. La Real Sociedad, nell’arco dei due scontri diretti, ha meritato di finire il girone davanti ai nerazzurri. È stata una delle poche squadre, in questa stagione, che ha veramente messo in difficoltà l’Inter. Sia all’andata che al ritorno. Ora l’Inter si trova in una situazione certamente più scomoda, ed è un peccato visto il gioco che finora ha espresso in questa prima parte di stagione, le individualità e le ambizioni».

