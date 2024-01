Marchetti: «La Vecchia Signora Juventina sta capendo se ha l’opportunità di comprare lui»

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, fa il punto sulla situazione in casa Juve: ecco cosa ha detto sui bianconeri

Luca Marchetti, nel suo editoriale su Tmw, ha fatto così il punto sul mercato Juve.

IL COMMENTO – «La Juventus nonostante abbia cercato un centrocampista difensivo per un bel po’ di tempo, ora – avendo cambiato le caratteristiche del giocatore da prendere – deve capire se c’è un’opportunità sul mercato. Non è detto che faccia per forza un’operazione e per questo le parole di Allegri degli ultimi giorni assumono anche un significato diverso».

