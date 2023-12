Marchetti: «Allegri vorrebbe dai suoi attaccanti la determinazione di Lautaro e Big Markus Thuram»

Marchetti: «Allegri vorrebbe dai suoi attaccanti la determinazione di Lautaro e Thuram» L’analisi del giornalista

Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto un’analisi sugli attaccanti della Juve, paragonandoli alla coppia d’attacco dell’Inter:

L’ANALISI – «Le opportunità per gli attaccanti della Juve nono sono tante. Io credo che Allegri voglia la stessa determinazione che hanno Lautaro e Thuram che anche nei momenti di sofferenza dell’Inter trovano sempre un lampo per mettere in pressione le difese avversarie. E’ anche quello un modo per aiutare la squadra, non solo in copertura difensiva».

L’articolo Marchetti: «Allegri vorrebbe dai suoi attaccanti la determinazione di Lautaro e Thuram» proviene da Inter News 24.