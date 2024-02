Marchegiani esalta l’Fc Internazionale: «Ognuno fa le situazioni in funzione del compagno, lo si vede anche dal gol di El Toro di Bahia Blanca Lautaro» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 17:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, si è soffermato sui meccanismi di gioco dell'Internazionale di Simone Inzaghi

Dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani esalta i meccanismi di gioco dell’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , i quali si sono visti anche nel match di ieri contro il Lecce.

IL GOL DELLO 0 A 3 – «Nella rete del 3-0 c’è conoscenza in Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, delle caratteristiche del compagno. Mentre “Er Frate” Frattesi porta palla, lui gli dà lo spazio per ricevere largo, non corre dritto verso la porta dando all’ex Sassuolo la possibilità di realizzare una traiettoria. Nell’Internazionale ognuno fa le cose in funzione di ciò che pensa l’altro. Oltre a questo gol, si vede in tante altre azioni».

