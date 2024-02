Marchegiani annichilisce la Juve, le parole: «Non è uscita dalla crisi, ecco da cosa l’ho capito» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Marchegiani non ha dubbi, la Juve non è ancora uscita dalla crisi, ecco cosa ha capito l’ex portiere sui rivali dell’Internazionale per lo Scudetto

Marchegiani non ha dubbi. Internazionalevenuto al Club di Sky Sport, così analizzato la #vittoria* della Juve col Frosinone. Queste le sue parole sui rivali dell’Internazionale per lo Scudetto.

MARCHEGIANI – «Niente di diverso rispetto da quel che mi aspetto dalla Juve. E’ una partita vinta all’ultimo minuto che poteva finire in pareggio. La Juve non è uscita dal periodo di difficoltà, non era molto diversa da quella di Verona».

