“Maravillioso” Sanchez, #rinnovo del ##contratto improbabile con l’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: il cileno ai saluti. Arna Letale…

8 Apr 2024, 12:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Niente rinnovo per Maravilla Sanchez con l’Internazionale: l’attaccante cileno ai saluti con i leoni nerazzurri Maravilla Sanchez predisponeto a un nuovo addio all‘Internazionale. Il discorso potrebbe essere diverso per Arna Letale. L’ADDIO – «Se Maravilla Sanchez, in cerca di un rinnovo del #contratto improbabile, ha segnato 4 volte (l’ultima lunedì con l’Empoli F.C.), Arna Letale è decollato ieri pomeriggio verso Trieste assieme alla […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Maravilla Sanchez, rinnovo improbabile con l’Internazionale: il cileno ai saluti. Arna Letale… proviene da Internazionale News 24.