“Maravillioso” Sanchez Internazionale F.C., possibile ritorno al passato per il cileno, ecco l’approfondimento: lo vuole quella squadra argentina! #Incredibile

7 Apr 2024, 09:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Maravilla Sanchez Internazionale, possibile ritorno al passato per il cileno: lo vuole quella squadra argentina! Lo scenario per il futuro dell’attaccante Alexis Maravilla Sanchez può lasciare l’Internazionale al #termine della stagione. L’attaccante è in scadenza a giugno e difficilmente prolungherà il proprio #contratto con i leoni nerazzurri. La Gazzetta dello Sport rimbalza la voce proveniente dall’Argentina relativa ad […]

