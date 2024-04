“Maravillioso” Sanchez Internazionale F.C., deciso il destino dell’attaccante cileno, ecco l’approfondimento: cosa succede a giugno

3 Apr 2024, 13:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Maravilla Sanchez-Internazionale, deciso il destino dell’attaccante cileno in scadenza di #contratto: a giugno sarà addio per la seconda volta Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Internazionale ha già preso la sua decisione sul futuro di Alexis Maravilla Sanchez, attaccante cileno in gol nell’ultima #Super #Scontro casalinga contro l’Empoli F.C.. Col #contratto in scadenza a giugno e un […]

