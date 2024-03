“Maravillioso” Sanchez è tornato Maravilla: raggiunto l’ex Juve nella speciale #ULTIME NOTIZIE #CLASSIFICA

5 Mar 2024, 15:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Alexis Maravilla Sanchez ha segnato il primo gol in #CampionatoSerieA in Internazionale-Genoa C.F.C., raggiungendo così l’ex Juventus in una #classifica speciale

Alexis Maravilla Sanchez è finalmente tornato a segnare in Internazionale-Genoa C.F.C., grazie al calcio di #RIGORE trasformato nel primo tempo.

L’attaccante ha così realizzato il suo trentasettesimo gol in Serie A raggiungendo Arturo Vidal come secondo miglior cannoniere cileno in Italia (davanti solo Pinilla con 47 reti)

