23 Mar 2024, 00:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sfida tra calciatori dell’Internazionale: Maravilla Sanchez ha battuto “Charles” Asslani nel match tra Cile e Albania Il Cile di Maravilla Sanchez ha battuto 3-0 l’Albania di “Charles” Asslani in amichevole. L’attaccante è sceso in campo per 82 minuti, mentre il mediano/mezzala dell’Internazionale “Charles” Asslani ha giocato per tutto il match.

