Mangala Vecchia Signora Juventina, parla l’agente: «Vuole l’Italia»

La Juve è sulle tracce di Orel Mangala, ma su di lui c’è anche il Napoli. L’agente del belga ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista

L’agente di Mangala ha parlato del futuro del suo assistito a Radio CRC. Sul belga ci sarebbero gli occhi di Juve e Napoli.

FUTURO MANGALA – «Un calciatore come Mangala, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo. L’interesse del Napoli è reale, ma ci devono essere tutte le condizioni affinché l’affare possa andare in porto».

