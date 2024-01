Mancini, che flop! Arabia Saudita ko con la Corea del Sud: è già fuori dalla Coppa d’Asia. I calci di rigore condannano l’ex Ct

I calci di rigore condannano Mancini e la sua Arabia Saudita all’eliminazione dalla Coppa d’Asia per mano della Corea del Sud.

Sauditi in vantaggio con Radif al 19′ del secondo tempo, prima del pareggio a tempo praticamente scaduto di Gue-sung Cho. Ai rigori decisivi gli errori di Al Najei e Ghareeb. Un vero flop per l’ex Ct della Nazionale italiana campione di Euro 2024 che saluta la competizione già agli ottavi di finale.

