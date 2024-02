Mancini a DAZN: «Risultato pesante, il pareggio poteva essere più giusto» #Intervista

Pubblicità

Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita di Roma Inter: ecco cos’ha detto il difensore

Ai microfoni di DAZN, Gianluca Mancini parla così al termine di Roma Inter.

Pubblicità

PARTITA – «Rammarico per il secondo tempo quando ci siamo fatti riprendere dopo un ottimo primo tempo. De Rossi è preparato, ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a capirle con la testa giusta. Prima di lui non stavamo andando bene, anche stasera abbiamo fatto quello che ci ha chiesto nel migliore dei modi. Il 2-4 è un po’ pesante: l’Inter non ha rubato niente, ma forse il pareggio poteva essere giusto. Dobbiamo continuare così, perché i risultati arriveranno»

Pubblicità

L’articolo Mancini a DAZN: «Risultato pesante, il pareggio poteva essere più giusto» proviene da Inter News 24.