Manaj vicino al ritorno in Italia: l’agente dell’ex Fc Internazionale svela la trattativa sfumata con quel club!

Pubblicità

Manaj vicino al ritorno in Italia: l’agente dell’ex Inter svela la trattativa sfumata con quel club di Serie A! Ecco dove stava per andare

Ricordate Rey Manaj? L’attaccante passato per le giovanili dell’Inter sarebbe potuto tornare in Serie A in questa sessione invernale di mercato ma è saltato tutto con un club. A svelare il retroscena è il suo agente, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di TMW.

Pubblicità

MANAJ – «Era praticamente fatta con la Salernitana. Poi il Sivasspor ha quintuplicato la richiesta iniziale e non c’è stato nulla da fare».

Pubblicità

L’articolo Manaj vicino al ritorno in Italia: l’agente dell’ex Inter svela la trattativa sfumata con quel club! proviene da Inter News 24.