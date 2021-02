Malta è pronta a depenalizzare la cannabis, lo annuncia il Primo Ministro

57 Visualizzazione Totali, 57 Visualizzazioni di Oggi

Il Primo Ministro di Malta, Robert Abela, ha annunciato oggi che i consumatori di cannabis potrebbero presto essere in grado di coltivare le proprie piante ed evitare gli arresti della polizia per possesso, poiché il governo si muove per legalizzare “l’uso responsabile” della sostanza.

Le proposte sono state delineate dal Presidente del Consiglio giovedì mattina mentre parlava ai giornalisti durante una colazione di lavoro sull’occupazione.

“La riforma propone l’eliminazione degli arresti di polizia sulla cannabis per uso personale”, ha detto l’ufficio del primo ministro a Lovin Malta in una dichiarazione scritta.

“Spingendo i limiti del possesso a livelli ragionevoli, gli utenti eviteranno gli interrogatori della polizia e i procedimenti legali. Il governo sta anche valutando di consentire la coltivazione di un piccolo numero di piante strettamente per uso personale “.

Lo stato insulare di Malta è stato oggetto di un intenso dibattito sulla riforma della cannabis negli ultimi giorni, dopo l’arresto di una coppia trovata con la cannabis in una stanza d’albergo il giorno di San Valentino. Dopo il raid, le foto in un comunicato stampa della polizia mostravano uno strumento per smantellare la droga, un piccolo sacchetto di cannabis e uno spinello mezzo fumato.

Gli arresti hanno suscitato critiche diffuse, con molti sostenendo che l’azione della polizia è stata drastica. L’eurodeputata Roberta Metsola ha scritto in un tweet: “Stiamo ancora accusando gli adolescenti per aver fumato uno spinello? Se solo andassimo dietro ai corrotti con lo stesso fervore, il nostro paese potrebbe semplicemente andare avanti … “

Il Partito laburista maltese ha incluso la promessa di avviare una discussione sulla legalizzazione della cannabis come parte del suo manifesto elettorale, ma l’annuncio del Primo Ministro è la prima volta che un funzionario del governo ha dato una chiara indicazione della direzione della riforma promessa. prendere.

Lo slancio per il cambiamento si sta raccogliendo nel paese, grazie a gruppi come l’ONG ReLeaf Malta senza scopo di lucro basata sulla comunità . Fondata nel 2017 da un gruppo di cittadini maltesi, ReLeaf ha chiesto al governo di cambiare le leggi draconiane che criminalizzano le persone che usano cannabis e di portare avanti ulteriori modifiche legislative rispetto alle modifiche iniziali emanate nel 2015.

Parlando a leafie, il presidente di ReLeaf Andrew Bonello ha accolto con favore l’ultimo annuncio del Primo Ministro: “ReLeaf Malta accoglie con grande favore la dichiarazione del Primo Ministro che dichiara che nelle prossime settimane saranno introdotti emendamenti legali per garantire il rispetto dei diritti umani e della privacy delle persone che consumano cannabis. “

“È importante che il governo si muova verso un sistema depenalizzato, al contrario di un sistema depenalizzato, e garantire che i consumatori di cannabis non siano più molestati dalle forze dell’ordine locali o finiscano in prigione per aver coltivato alcune piante. ReLeaf Malta continuerà a dialogare con i rappresentanti chiave del governo e altre parti interessate chiave per garantire il rispetto dei diritti umani delle persone che consumano cannabis e viene messo in atto un sistema di regolamentazione basato sull’equità sociale e sulla sostenibilità “.

