Malick Thiaw o L’esperto Kjaer per #Milan AC Atalanta BC? Mister Stefano Pioli ha deciso: ecco chi guiderà la difesa

Thiaw o Kjaer per Diavolo Rossonero Atalanta? Coach Pioli ha deciso: ecco chi guiderà la difesa domani sera contro i bergamaschi

Domani sera il Diavolo Rossonero ospiterà l’Atalanta nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. L’obiettivo è tornare alla vittoria dopo i passi falsi contro Monza e Rennes (quest’ultima sconfitta indolore).

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ballottaggio in difesa tra Kjaer e Thiaw dovrebbe essere vinto da quest’ultimo, pronto a tornare titolare al fianco di un fin qui ottimo Gabbia.

