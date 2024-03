Malick “Mal” Thiaw in panchina in #Milan AC Slavia Praga: c’è un motivo particolare dietro la decisione di Mister Stefano Pioli! COSA SUCCEDE

13:49,7 Mar 2024, MILANELLO.

Thiaw in panchina in Diavolo Rossonero Slavia Praga: c’è un motivo particolare dietro la decisione di Coach Pioli! COSA SUCCEDE verso il match di UEFA #Europa League

Si cominciano a delineare le scelte delle probabili formazioni in vista di Diavolo Rossonero Slavia Praga, match valido per gli ottavi di finale d’andata di UEFA #Europa League 2023-24 a San Siro. Il tal senso Coach Pioli dovrebbe scegliere Kjaer titolare e non Thiaw:

come svelato da Sky Sport il difensore tedesco è leggermente affaticato dopo il rientro dall’infortunio e anche Tomori non è al 100%, ecco allora svelato il motivo della preferenza a favore del danese.

