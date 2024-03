Malick “Mal” Thiaw confermato nella rosa del #Milan AC 2024-25? L’addio non è imPOSSIBILE: le NEWS

12:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Thiaw confermato nella rosa del Diavolo Rossonero 2024-25? L’addio non è impossibile: le ultime sul prossimo #futuro del centrale

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il prossimo #futuro di Malick Thiaw. Nelle intenzioni del Diavolo Rossonero il centrale, insieme a Tomori, dovrebbe costruire il muro difensivo rossonero della prossima #campionato.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tuttavia non è da escludere una possibile cessione in estate nel caso in cui dovessero arrivare offerte economicamente allettanti, cosa per altro valida per tutti gli altri componenti della rosa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

The post Thiaw confermato nella rosa del Diavolo Rossonero 2024-25? L’addio non è impossibile: le ultime appeared first on Diavolo Rossonero News 24.