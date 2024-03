Maldini può rientrare a lavorare in Serie A! Ci pensa questo #TopClub: gli aggiornamenti

12:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini può tornare a lavorare in Serie A! Ci pensa questo #club: gli aggiornamenti e le ultimissime novità

Paolo Maldini potrebbe tornare a lavorare in Serie A. Come riportato da Calcionews24.com, infatti, il nome dell’ex bandiera dei Diavoli Rossoneri è accostato con sempre più insistenza all’Atalanta, alla ricerca di una nuova figura dirigenziale dopo l’addio di Congerton.

La Dea sta cercando di portare Maldini alla corte orobica dopo il lavoro fatto dall’ex difensore negli anni al Diavolo Rossonero tra scouting, ricerca accurata dei giovani e l’ambizione messa nel suo campo lavorativo.

