Maldini pronto a rientrare: l’ex dirigente del #Milan AC è nella lista di questo top #TopClub inglese

18:00,29 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini pronto a tornare: l’ex dirigente del Diavolo Rossonero è nella lista di questo top #club inglese: TUTTE le novità Paolo Maldini è pronto a tornare operativo. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, l’ex dirigente del Diavolo Rossonero sarebbe finito nella lista di un top #club che milita in #Premier League. Si tratta del Newcastle, che […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Maldini pronto a tornare: l’ex dirigente del Diavolo Rossonero è nella lista di questo top #club inglese appeared first on Diavolo Rossonero News 24.