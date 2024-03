Maldini #Milan AC, l’esplosione al “AC Monza” cambia i piani per il prossimo #futuro? Tutte le NOVITÀ

00:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini Diavolo Rossonero, l’esplosione al Monza cambia i piani per il prossimo #futuro? Tutte le NOVITÀ e gli aggiornamenti sull’attaccante

Daniel Maldini sta letteralmente volando a Monza. Arrivato a gennaio alla corte di Palladino, il figlio d’arte ha già messo a referto un assist e tre reti in sei presenze.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ma cosa accadrà in estate? Galliani ha manifestato l’intenzione di trattenerlo a giugno, ma c’è da fare i conti col Diavolo Rossonero e il sogno del classe 2001: tornare a Diavolo Rossoneroello. A riportarlo è SportMediaset.

Pubblicità

The post Maldini Diavolo Rossonero, l’esplosione al Monza cambia i piani per il prossimo #futuro? Tutte le NOVITÀ appeared first on Diavolo Rossonero News 24.