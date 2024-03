Maldini #Milan AC, il “AC Monza” vuole l’attaccante a titolo definitivo: le CIFRE e i #particolari

14:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini Diavolo Rossonero, il Monza vuole l’attaccante a titolo definitivo! Le CIFRE e i #particolari sul giovane rossonero che piace a Galliani

Secondo quanto riportato da Calcio#mercato.com, l’obiettivo del Monza nella prossima sessione di calcio#mercato è quello di provare a prelevare Daniel Maldini a titolo definitivo dal Diavolo Rossonero.

Maldini piace molto ad Adriano Galliani e l’attaccante è legato al #club rossonero da un contratto fino al 2025 e può andare via a titolo definitivo con una valutazione da 4/5 milioni di euro.

