Maldini in Nazionale? Nosotti, la dichiarazione ufficiale: «Questo ha talento, sarebbe più interessante lui di…» #Intervista #News #Ultimora

21:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini in Nazionale? Nosotti non ha dubbi sull’attaccante: «Questo ha talento, sarebbe più interessante lui di…»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato così di Daniel Maldini. Le sue parole sull’attaccante del Monza in prestito dal Diavolo Rossonero.

NOSOTTI – «Si giocherà con due uomini sotto la punta, per certi versi può essere più interessante Maldini di un Colpani. Se riesce ad avere fisicità e continuità, in questi due mesi potrebbe guadagnare tante posizioni. Questo ha talento e tutti quelli che l’hanno allenato l’hanno sempre detto»

