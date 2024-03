Maldini conquista “AC Monza”: Galliani chiama il #Milan AC, Daniel può restare biancorosso con questa formula

09:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini conquista Monza: Galliani chiama il Diavolo Rossonero, Daniel può restare biancorosso con questa formula. #news

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Daniel Maldini, attaccante di proprietà del Diavolo Rossonero e in prestito al Monza, lì dove sta trovando finalmente continuità di rendimento e gol.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Galliani avrebbe già avviato i contatti con il Diavolo Rossonero per cercare un’intesa e prolungare la permanenza in biancorosso del centravanti. La formula potrebbe essere quella che a luglio era stata concordata con l’Empoli: prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

