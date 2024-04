Maldini chiama il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Tornare lì è un desiderio, ma solo a una condizione» #Intervista #News #Ultimora

10:45,6 Apr 2024, MILANELLO.

Maldini chiama il Diavolo Rossonero: «Tornare lì è un desiderio, ma solo a una condizione». Le sue dichiarazioni a Sportweek Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di Sportweek. Di seguito le parole dell’attaccante di proprietà del Diavolo Rossonero in prestito a Monza. MILAN – «Tornare al Diavolo Rossonero è sempre un’opzione e un desiderio, ma il Monza mi […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Maldini chiama il Diavolo Rossonero: «Tornare lì è un desiderio, ma solo a una condizione» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.