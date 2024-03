Maldini “AC Monza”, l’addio al #Milan AC sarà definitivo? Due nodi da sciogliere: le NOVITÀ

18:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini Monza, l’addio al Diavolo Rossonero sarà definitivo? Due nodi da sciogliere: le NOVITÀ sull’attaccante di proprietà dei rossoneri Tutto#mercatoweb ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Daniel Maldini, rilanciatosi in queste prime settimane a Monza dopo una prima parte tutt’altro che esaltante a Empoli. Adriano Galliani vuole a tutti i costi confermarlo in rosa ma […]

