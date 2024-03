Maldini “AC Monza”, Galliani insiste! Contatti continui con l’agente: con questa CIFRA il #Milan AC potrebbe cederlo

03:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Maldini Monza, Galliani insiste! Contatti continui con l’agente: con questa CIFRA il Diavolo Rossonero potrebbe cederlo. Le ultime sul giocatore in prestito Il Monza fa sul serio per Daniel Maldini. Il rossonero in prestito sta facendo molto bene con i brianzoli. Lo dicono i numeri: tre reti e un assist in 5 partite. Per questo motivo […]

