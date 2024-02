Maignan via dal AC Milan? Già scelto il suo sostituto: tutto su di lui se sarà addio in estate

Maignan via dal Milan? Già scelto il suo sostituto: tutto su di lui se sarà addio in estate. Gli aggiornamenti

Il Milan ora gioca su due fronti: se da un lato vanno avanti le trattative con l’entourage di Maignan per cercare di trovare un accordo per il rinnovo del contratto, dall’altro il club vuole tutelarsi in caso di addio.

Pubblicità

Per questo motivo ha già messo nel mirino il suo potenziale sostituto sul mercato: qualora dovesse concretizzarsi l’addio, la dirigenza ripiegherebbe con decisione su Di Gregorio, portiere del Monza valutato non meno di 20 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.

Pubblicità

Pubblicità

The post Maignan via dal Milan? Già scelto il suo sostituto: tutto su di lui se sarà addio in estate appeared first on Milan News 24.