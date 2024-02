Maignan può lasciare il AC Milan? Due top club sulle sue tracce: già fissato il prezzo

Maignan può lasciare il Milan? Due top club sulle sue tracce: già fissato il prezzo del portiere francese. ULTIME

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, portiere francese di proprieta del Milan con il quale è in corso una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

I dialoghi vanno avanti ma sullo sfondo non tramonta l’ipotesi di una cessione sul mercato. In agguato ci sono Bayern Monaco e Chelsea, con i rossoneri che però hanno già fissato il prezzo: per Mike non bastano 80/90 milioni, la valutazione si avvicina ai 100 milioni di euro.

