Maignan in calo: nel mirino finisce questo lavoro svolto a AC Milanello. I dettagli

Maignan in calo: nel mirino della critica finisce questo lavoro che il portiere ha svolto a Milanello. I dettagli

Il Giornale ha fatto il punto sul rendimento di Mike Maignan, che non sta attraversando un periodo proprio felice indipendentemente dai risultati di squadra.

Il portiere rossonero continua a prendere gol che il quotidiano definisce “inspiegabili” se paragonati al suo rendimento nelle passate stagioni. Su di lui non ci sono più interrogativi legati agli infortuni ma ad allenamenti ed esercitazioni guidati dal suo preparatore inglese.

