Maignan avvisa: «Voglio un trofeo col Ac Milan, ecco il motivo» #Intervista

Avversario di mille battaglie contro l’Inter, il portiere del Milan Mike Maignan si è raccontato così a GQ Italia. Avviso a tutte le avversarie sui trofei.

MOTTO – «La mia filosofia, scritta anche sui miei guanti e sui miei scarpini, è ‘foi discipline travail patiente et humilité’. Significa ‘fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà’: è questa la mia mentalità quotidiana».

MIGLIORE AL MONDO – «Non ti dirò di no… Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare».

TIPO DI PERSONA – «Una sicura di sé e un gran lavoratore, ma allo stesso tempo la famiglia è per me estremamente importante. Penso che ci sia un momento per tutto nella vita e bisogna trovare l’equilibrio giusto per essere performanti e allo stesso tempo dedicare del tempo ai propri cari, perché è anche per loro che faccio tutto questo. Ho un obiettivo da raggiungere e resto concentrato, è la cosa più importante».

AMBIENTE MILAN – «Ho trovato dei compagni di squadra e dei tifosi incredibili. Una famiglia. Qui vorrei vincere il maggior numero possibile di titoli».

PROPRIE CARATTERISTICHE – «Uno moderno, ma per essere un buon portiere è necessario saper mixare nuova e vecchia scuola. Modernità e vecchio gioco sono gli ingredienti per ottenere la migliore combinazione».

