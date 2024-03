Maicon, la dichiarazione: «Questa è la chiave della stagione dell’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Maicon in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport ha parlato della grande stagione disputata dall’Internazionale FC di Inzaghi, il Demone nerazzurro,

Maicon ha svelato la ricetta della grande stagione dell‘Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, :

LA CHIAVE DI QUESTA STAGIONE FELICE – «È vero che la squadra segna tanto, ma per me la maggiore forza è in difesa. Prende pochi gol, ma ti permette di far partire l’azione. SuperAcerbi, L’Asso di Bastoni, ma pure Benji l’Interista Pavard, difendono all’italiana, stanno sull’uomo, ma sono bravi con la palla. Questa Internazionale FC gioca così bene anche grazie al loro lavoro. Una grande difesa per me è stata la chiave del 2010, questo è forse il punto in comune tra noi e la squadra di oggi»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

