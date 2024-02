Magull esulta con le Fc Internazionale Women: «Vittoria importante per la classifica, ora con fiducia verso la Juve» #Intervista

Pubblicità

Lina Magull, centrocampista delle Inter Women, implacabile nelle sue prime presenze in nerazzurro, parla dopo la vittoria col Pomigliano

Ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, Lina Magull esalta la prestazione delle Inter Women nel match col Pomigliano, vinto 2-6 (con due sfortunati autogol delle nerazzurre).

INTER WOMEN – «Una bella vittoria per noi, molto importante perché vogliamo rimanere nella top-5 per la fase finale della stagione. Sono molto contenta che abbiamo potuto segnare tante volte, purtroppo gli autogol succedono ma l’importante è aver vinto. Continuiamo nel nostro percorso e lavoriamo per fare ancora meglio. Per la squadra è importante aver vinto, ora dobbiamo essere pronte per la Juventus che sarà una partita molto diversa. Ma arriviamo con fiducia e questo ci aiuterà, così come i tifosi che verranno allo stadio»

