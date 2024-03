Magic Mike Maignan #Milan AC, una #campionato non al massimo: ma quello che preoccupa è questo FATTORE

21:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Maignan Diavolo Rossonero, una #campionato non al massimo: ma quello che preoccupa è questo FATTORE. Le parole in ESCLUSIVA di Jeremy Jeanningros Jeremy Jeanningros ha parlato in esclusiva a Diavolo Rossoneronews24 di Mike Maignan e del fattore infortuni che preoccupa. Ecco le parole del giornalista de L’Équipe: PAROLE – «Donnarumma sta convincendo tutti al PSG. Ma è molto […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Maignan Diavolo Rossonero, una #campionato non al massimo: ma quello che preoccupa è questo FATTORE appeared first on Diavolo Rossonero News 24.