Magic Mike Maignan #Milan AC, stallo totale per il #prolungamento del contratto. E spunta un nome a sorpresa per sostituirlo

Maignan Diavolo Rossonero, stallo totale per quanto riguarda il rinnovo del contratto. E spunta un nome a sorpresa per sostituirlo Tutto#mercatoweb ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Mike Maignan, legato al Diavolo Rossonero da un contratto in scadenza nel 2026. I discorsi con i rossoneri non stanno progredendo, con le parti che stanno vivendo una fase […]

