Magic Mike Maignan #Milan AC, c’è distanza per il #prolungamento del contratto! I diavoli rossoneri riflettono sulla cessione? Lo SCENARIO

21:05,27 Mar 2024, MILANELLO.

Maignan Diavolo Rossonero, c’è distanza per il rinnovo! I rossoneri riflettono sulla cessione? Lo SCENARIO per il prossimo #futuro del portiere francese Sarà un’estate di riflessioni per il calcio#mercato Diavolo Rossonero, con il prossimo #futuro di Mike Maignan che resta incerto. Nonostante il suo contratto con i rossoneri sia in scadenza tra due anni, il #club aveva avviato i […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Maignan Diavolo Rossonero, c’è distanza per il rinnovo! I rossoneri riflettono sulla cessione? Lo SCENARIO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.