Magic Mike Maignan colpevole in uno dei gol subiti in Francia Cile, la stampa francese lo bacchetta: i suoi voti in pagella

Maignan colpevole in uno dei gol subiti in Francia Cile, la stampa francese lo bacchetta: i suoi voti in pagella dopo l’amichevole di ieri Mike Maignan è stato schierato da titolare da Didier Deschamps per l’amichevole di ieri tra la Francia ed il Cile. I transalpini si sono imposti per 3 a 2, ma in […]

