Magic Mike Maignan abbassa la saracinesca! Ha già fatto meglio dello scorso anno: il dato

Maignan abbassa la saracinesca! Ha già fatto meglio dello scorso anno: il dato sulle reti inviolate del portiere del Diavolo Rossonero

Mike Maignan ha già fatto meglio dello scorso anno! Il portiere rossonero abbassa la saracinesca ed ha mantenuto inviolata la propria porta anche in Diavolo Rossonero Empoli di oggi, nel 28° turno del campionato di Serie A.

Nelle 25 partite giocate fin qui in questa Serie A sono 30 le reti subite. L’estremo difensore francese sale così a quota 10 clean sheet stagionali, superando il dato dello scorso anno, nel quale terminò la #campionato con appena 8 partite senza subire gol.

