Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Un nuovo studio rivela come la cannabis per uso medico venga utilizzata principalmente per trattare il dolore cronico, seguito da ansia e insonnia.

Pubblicità

I dati principali del rapporto

Secondo un recente rapporto della clinica virtuale Leafwell, il 32% dei pazienti che assumono cannabis per scopi terapeutici indica il dolore cronico come la condizione principale per cui ne fanno uso. Questo rende il dolore cronico la causa più comune di prescrizione della cannabis medica. Seguono altre condizioni, con l’ ansia al secondo posto (26,8%) e l’ insonnia al terzo (18,5%). Questo riflette le esigenze prevalenti dei pazienti in un contesto in cui la cannabis viene utilizzata principalmente come alternativa per trattare condizioni comuni legate al benessere mentale e fisico.

Il rapporto è stato basato su un’analisi di oltre 81.000 pazienti in 32 stati degli Stati Uniti, che hanno ricevuto trattamenti a base di cannabis per scopi medici. Uno dei risultati più rilevanti emersi dallo studio è che più della metà dei pazienti (58%) utilizza la cannabis per gestire due o più condizioni mediche contemporaneamente, suggerendo che la cannabis terapeutica venga sempre più adottata come trattamento per una gamma di problematiche complesse.

Demografia dei pazienti

Un altro aspetto interessante evidenziato dal rapporto riguarda la demografia dei pazienti . La maggior parte dei titolari di tessere per la cannabis terapeutica ha un’età compresa tra i 21 ei 49 anni, rappresentando circa due terzi dei pazienti. Circa un quarto dei pazienti è over 50, mentre l’8,3% è composto da individui sotto i 21 anni. L’età media dei pazienti trattati da Leafwell è di 40 anni .

In termini di genere, il rapporto mostra che la distribuzione è quasi equa , con 51,1% uomini e 48,9% donne . Per quanto riguarda l’origine etnica, la maggioranza dei pazienti (71,5%) è di etnia bianca , seguita da 10,4% di neri non ispanici, 8,4% di ispanici , e un 7,1% che si identifica vieni “altro”. Questo riflette una certa uniformità nel consumo di cannabis terapeutica, ma con una prevalenza di pazienti bianchi.

Differenze nelle condizioni per etnia

Il rapporto ha anche evidenziato alcune differenze etniche nell’uso della cannabis terapeutica. Il dolore cronico è stato riportato principalmente da pazienti bianchi e neri non ispanici , mentre i pazienti ispanici tendono a usare maggiormente la cannabis per gestire l’ansia . Questi dati suggeriscono che potrebbero esserci differenze nelle condizioni di salute prevalenti tra le diverse etnie, con l’ansia che sembra essere una condizione più comune tra la popolazione ispanica.

Conclusioni

Questo studio offre una visione interessante sull’uso della cannabis terapeutica negli Stati Uniti, rivelando che, mentre il dolore cronico rimane la motivazione principale, c’è una crescente domanda di cannabis anche per trattare disturbi psicologici come l’ansia e l’insonnia. Con l’aumento dell’accesso e della conoscenza riguardo ai benefici terapeutici della cannabis, è probabile che l’uso di questo trattamento continui a crescere, con implicazioni per le politiche sanitarie future.

Commento personale: Il fatto che una percentuale così alta di pazienti stanno utilizzando la cannabis per condizioni legate al benessere mentale, come l’ansia, dimostra quanto sia importante un approccio olistico alla cura della salute. Potrebbe anche esserci una spinta verso un’adozione più ampia della cannabis come opzione terapeutica in una varietà di contesti medici.