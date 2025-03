L’Università Statale dell’Alabama tra le Prime HBCU con Corsi sulla Cannabis

Pubblicità

L’Alabama State University (ASU) è tra le prime Historically Black Colleges and Universities (HBCU) a offrire certificazioni sulla cannabis, insieme alla Jacksonville State University. L’ASU propone cinque programmi online in collaborazione con Green Flower, azienda specializzata nella formazione nel settore della cannabis.

Programmi Offerti:

Cannabis Healthcare and Medicine

Cannabis Agriculture and Horticulture

The Business of Cannabis

Cannabis Compliance and Risk Management

Cannabis Product Development and Design

Il Contesto Normativo

L’Alabama ha legalizzato la cannabis per uso medico nel 2021, ma i dettagli operativi sono ancora in fase di definizione, quindi i prodotti non sono ancora disponibili per l’acquisto legale nello stato.

L’ASU si distingue così come una delle poche università dell’Alabama a offrire formazione nel settore della cannabis, preparandosi a un mercato in crescita.

