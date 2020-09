L’Unione Europea vuole classificare il CBD come Stupefacente: Ecco le eventuali conseguenze

Il ramo esecutivo dell’Unione europea ha cambiato la sua posizione su come i paesi dell’UE dovrebbero votare sulle modifiche alla programmazione della cannabis dell’Organizzazione mondiale della sanità a dicembre; questo quanto apprendiamo da Hemp Industry Daily .

Lo sviluppo è arrivato sulla scia della Commissione Europea che ha annunciato la sua opinione preliminare che il CBD estratto dalle sommità fiorite della pianta di Cannabis sativa L. dovrebbe essere considerato uno stupefacente, ai sensi di un trattato delle Nazioni Unite del 1961.

Se la nuova posizione della Commissione fosse adottata formalmente, il CBD derivato dalla canapa non sarebbe più considerato cibo (novel food), non rientrerebbe nel campo di applicazione del regolamento sui nuovi alimenti del blocco e potrebbe essere bandito dal mercato dell’UE.

Il catalogo dei “novel food” dell’UE è stato aggiornato a gennaio 2019 per includere i cannabinoidi derivati ​​dalla canapa, incluso il CBD. La designazione significa che i produttori devono far valutare i loro integratori di CBD e prodotti commestibili per la sicurezza dei consumatori e chiedere il permesso alle autorità dell’UE per immetterli sul mercato.

Le autorità dell’UE hanno ricevuto più di 50 richieste di autorizzazione per nuovi alimenti per prodotti derivati ​​dalla canapa, in particolare il CBD.

La revisione di queste domande è stata sospesa, con lettere contenenti la nuova posizione preliminare dell’organo esecutivo dell’UE sul CBD estratto inviate ai richiedenti di nuovi alimenti interessati il ​​3-10 luglio, ha detto un portavoce della Commissione a Hemp Industry Daily .

Il portavoce della Commissione, che non era autorizzato a fornire il suo nome, ha detto a Hemp Industry Daily che l’agenzia ha informato i richiedenti CBD delle sue opinioni preliminari e ha invitato ad effettuare commenti fino all’inizio di settembre.

Non ha specificato quanto tempo dopo la scadenza di settembre i candidati possono aspettarsi una risposta sulla validità delle loro domande.

Il Regno Unito detiene lo status di novel food

La Food Standards Agency del Regno Unito ha affermato che il Ministero degli Interni della nazione non ha cambiato la sua opinione secondo cui gli estratti di CBD stessi non sono considerati stupefacenti.

In linea con i piani precedenti, la FSA inizierà ad accettare richieste di nuovi alimenti a partire dal gennaio 2021, dopo la fine del periodo di transizione alla Brexit, ha dichiarato a Hemp Industry Daily Lisa Nelson, funzionario senior per le comunicazioni dell’agenzia .

“La Commissione europea rimane la strada per le presentazioni formali fino a quel momento”, ha detto Nelson.

Tempismo sconcertante

La posizione della commissione che vuole “trattare il CBD come stupefacente” “è estremamente sconcertante per il motivo per cui si sono fatti avanti con questa posizione ora”, ha detto Eveline Van Keymeulen, un avvocato con sede a Parigi presso Allen & Overy.

Secondo Van Keymeulen, il precedente per il punto di vista della Commissione sul CBD può essere trovato nella proposta della Commissione europea su come i paesi dell’UE dovrebbero votare le raccomandazioni dell’OMS sulla pianificazione (tabellazione) della cannabis prevista per questo dicembre.

“Ciò che è molto sorprendente è il tempismo”, ha detto Van Keymeulen. “Abbiamo ottenuto lo status di nuovo alimento per due anni e dopo aver interagito con così tanti Stati membri e autorità e aver aggiornato più volte il Catalogo [Novel Food], quello che stanno facendo ora sta tornando indietro”.

“Nessuno sa davvero perché l’Unione europea voglia vietare del tutto gli estratti di canapa, il che significherebbe la fine definitiva dell’industria alimentare della canapa, ad eccezione dei semi di canapa”, ha affermato Kai-Friedrich Niermann, un avvocato con sede in Germania specializzato in CBD e regolamenti sulla cannabis. “Questa non può essere la soluzione e non può essere il futuro.”

Niermann, membro della European Industrial Hemp Association, ha affermato di ritenere che gli sforzi di lobbying dell’EIHA convinceranno la Commissione a prendere una posizione più favorevole all’industria della canapa.

Posizione unita dell’UE?

Entro la fine dell’anno, i 53 Stati membri della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) voteranno se rivedere il modo in cui la cannabis e le sostanze correlate sono programmate in due convenzioni internazionali sui narcotici.

Nel dicembre 2019, la Commissione europea ha emesso una proposta per una posizione unitaria sulle raccomandazioni di programmazione dell’OMS, affermando che gli Stati membri dell’UE idonei a votare sulla CND dovrebbero sostenere tre dei sei cambiamenti relativi alla cannabis.

Le raccomandazioni dell’OMS che la commissione non ha sostenuto includevano due specificamente correlate al CBD:

Raccomandazione 5.4: Rimozione di estratti e tinture di cannabis dalla Tabella I della convenzione del 1961.

Raccomandazione 5.5: aggiunta di una nota a piè di pagina in cui si afferma che “i preparati contenenti prevalentemente cannabidiolo e non più dello 0,2% di delta-9 tetraidrocannabinolo non sono sotto controllo internazionale”.

Su queste due questioni, la Commissione europea ha proposto che i paesi dell’UE “prendano la posizione che la raccomandazione non dovrebbe essere messa ai voti e che dovrebbe essere richiesta un’ulteriore valutazione da parte dell’OMS”.

Ora sembra che la posizione della Commissione sulle sei raccomandazioni dell’OMS sia in fase di revisione. Rispondendo a una domanda sulla validità delle proposte della Commissione del dicembre 2019, un portavoce della Commissione ha dichiarato a Hemp Industry Daily: “La Commissione europea sta attualmente lavorando a una proposta per una posizione dell’Unione, che sarà adottata dal Consiglio, prima del voto di dicembre. . “

L’Unione Europea come blocco ha lo status di osservatore sul CND ma non può votare.

“La posizione dell’Unione … dovrebbe essere espressa dagli Stati membri che saranno membri del CND nel dicembre 2020, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione all’interno del CND“, ha detto il portavoce.

Quando il CND voterà a dicembre, 13 dei 53 paesi che voteranno saranno membri dell’Unione Europea:

Austria.

Belgio.

Croazia.

Repubblica Ceca.

Francia.

Germania.

Ungheria.

Italia.

Olanda.

Polonia.

Spagna.

Svezia.

Prima del voto, il CND ha programmato una serie di riunioni per consultarsi sulle modifiche proposte dall’OMS. Le raccomandazioni 5.4 e 5.5 sono state discusse in una riunione virtuale il 24-25 giugno. Durante quell’incontro, la maggior parte dei paesi membri dell’UE presenti rimase in silenzio.

Se questa proposta passasse, a differenza del CBD derivato dalla canapa, il CBD prodotto sinteticamente non sarebbe etichettato come stupefacente dalla Comunità Europea, una decisione che diverse Associazioni del settore hanno definito “nonsense da un punto di vista scientifico e ambientale”.

Senza considerare che questa clamorosa presa di posizione contraria al CBD ed alla cannabis in sè, rischierebbe di essere un clamoroso regalo alle case farmaceutiche che potrebbero operare sul prodotto superando i vari ostacoli di proibizione agendo sul “piano medico”.

Cosa accadrebbe in ITALIA?

In Italia i fiori di cannabis a basso contenuto di THC ed a prevalenza CBD sono considerati fiori di collezione, in gran parte dei casi, e venduti come prodotto ad uso tecnico, ossia sostanzialmente senza certezza su regolamentazione e consumo (anche per il consumatore, nel quale possono essere rilevate tramite urina, sangue e capello alcune tracce di residuale THC e quindi portare a conseguenze amministrative in caso di controllo), e quindi questa eventuale situazione negativa verrebbe in qualche modo assorbita aggirandola come di consueto, ma comunque porterebbe enorme danno per i produttori (che rischierebbero forse maggiormente) e per la distribuzione di numerosi prodotti che ad oggi si stanno lentamente sviluppando nella filiera alimentare, regalando, de facto, il CBD alla distribuzione farmaceutica autorizzata, come già avvenuto per il THC.