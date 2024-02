Lukaku Roma, il indiscrezione: «L’Fc Internazionale benedice quel momento» #Intervista

Pubblicità

Interessante retroscena del quotidiano Libero sul passaggio di Lukaku alla Roma: il commento del giornale sull’ex Inter

Il retroscena di Libero sul passaggio dell'ex Inter Lukaku alla Roma:

L’AFFARE – «L’Inter benedice il giorno in cui Romelu Lukaku ha deciso di mandare all’aria il suo ritorno a Milano. Perché quel giorno ha perso un presunto campione ma ne ha guadagnati due: Marcus Thuram e Benjamin Pavard. I Santi Francesi. Con il belga in rosa, Thuram non avrebbe avuto lo spazio necessario per esprimersi, non sarebbe stato il numero nove della squadra, non avrebbe sentito l’immediata fiducia dell’allenatore come è invece accaduto. Pavard non sarebbe proprio arrivato se è vero che il budget a disposizione dei dirigenti nerazzurri era prestabilito e i 30 milioni offerti al Bayern ad agosto erano inizialmente destinati al Chelsea per Big Rom».

