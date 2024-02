Lukaku ritrova l’Fc Internazionale, NEWS: «Chissà se stringerà la mano a quel nerazzurro» #Intervista

Pubblicità

Classica partita da ex per Lukaku, nell’anticipo della Serie A tra Inter e Roma, la Gazzetta si pone un quesito proprio su di lui

Sarà una sfida particolare per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ritrova infatti l’Inter e la Gazzetta dello Sport dedica un focus proprio a lui.

Il quotidiano si pone un quesito, ossia se il giallorosso stringerà la mano a Lautaro: i due calciatori sono passati da amici a nemici in un attimo, nei giorni in cui Lukaku – lusingato dall’interesse della Juve – non rispondeva più alle telefonate del mondo Inter, dirigenti o calciatori che siano.

L’articolo Lukaku ritrova l’Inter, Gazzetta: «Chissà se stringerà la mano a quel nerazzurro» proviene da Inter News 24.