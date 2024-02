Lukaku, l’errore decisivo: VS l’Fc Internazionale una beffa del destino

Pubblicità

Lukaku sparisce contro l'Inter: il commento del Corriere dello sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Roma

Il Corriere dello sport si sofferma anche sulla prova di Lukaku in Roma–Inter:

ERRORE – «I cambi, soprattutto Spinazzola, hanno tenuto aperto il punteggio fino all’ultimo perché la Roma non si è mai arresa e ha provato in tutti i modi a pareggiare, spinta dal pubblico, chiudendo con Baldanzi e il 4-2-3-1. Non c’è riuscita anche per l’errore incredibile di Lukaku, lanciato dal solito Pellegrini e transennato da Sommer in uscita. Il rimpianto tremendo dell’ex, che per una beffa del destino aveva pure offerto di testa l’involontario assist ad Acerbi: quando non gira, è così»

L’articolo Lukaku, l’errore decisivo: contro l’Inter una beffa del destino proviene da Inter News 24.