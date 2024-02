Lukaku, già finita con la Roma? L’ex obiettivo Signora Juve verso il mancato riscatto

Romelu Lukaku, centravanti della Roma e della nazionale belga, non dovrebbe essere riscattato dai giallorossi. Le ultime

Romelu Lukaku, centravanti della Roma e dellanazionale belga, molto vicino alla Juventus lo scorso mercato estivo non dovrebbe essere riscattato dalla Roma.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sembrerebbe già finita l’avventura con i giallorossi e quindi dovrebbe tornare al Chelsea a fine stagione. I giallorossi non sarebbero intenzionati a spendere 43 milioni per acquistarlo, oltre ai 7,5 di ingaggio netti.

