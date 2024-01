Lukaku fa uno sgarbo a Mister Inzaghi! Ecco per chi ha votato al FIFA The Best: i dettagli

Lukaku fa uno sgarbo a Inzaghi! Ecco per chi ha votato al FIFA The Best: i dettagli sulle preferenze date dall’attaccante belga

Colpo basso di Romelu Lukaku ai danni di Simone Inzaghi, che conferma ancora una volta come i loro rapporti sul finale della scorsa stagione all’Inter si siano deteriorati, soprattutto dopo l’esclusione dai titolari in Finale di Champions League di Istanbul contro il Manchester City. Hanno fatto parecchio rumore i voti dati dal capitano della nazionale belga nell’ambito del FIFA The Best.

L’ex nerazzurro ha votato Guardiola (vincitore del premio), Spalletti e… Xavi! Del tutto trascurato, dunque, il suo ex allenatore Simone Inzaghi.

