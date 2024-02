Lukaku, che stoccata da Trevisani! il commento dopo Roma-Fc Internazionale

Pubblicità

Riccardo Trevisani ha commentato il big match tra Roma e Inter, vinto dai nerazzurri per 2-4: le sue parole sull’ex nerazzurro Lukaku

Ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani non le manda a dire a Romelu Lukaku, ex nerazzurro ora alla Roma, dopo il big match all’Olimpico vinto dall’Inter.

Pubblicità

LUKAKU – Roma-Inter ha dimostrato che si può calciare in porta contro l’Inter, l’Inter può andare in difficoltà. Sentivamo che contro l’Inter non si possa calciare in porta. L’Inter ha preso due gol nel primo tempo e poteva prenderne un paio se non fosse derubricata come big-match, quelle in cui Lukaku non può partecipare. Altrimenti sarebbe finita 3-3, altro che poi fare discorsi sull’Inter imbattibile. Che poi è uscita alla distanza alla grande col gioco e con la qualità. All’andata mi sono addormentato, sabato ho visto una grande partita di calcio

Pubblicità

L’articolo Lukaku, che stoccata da Trevisani! il commento dopo Roma-Inter proviene da Inter News 24.